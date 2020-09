App Motorizzazione Milano myPushop: rivoluzione. Accesso dell’utenza ai servizi del Reparto Conducenti (patenti) attraverso prenotazione con l’applicazione “myPushop”. Per legge, si richiede di adeguare l’operatività degli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Tutto connesso al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. C’è l’emergenza sanitaria: sono state adottate le misure per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro. Per l’emergenza sanitaria da Covid. Di qui, un’applicazione.

App Motorizzazione Milano myPushop: su prenotazione

La base di partenza è il regolamento 14 del 11.06.2020: presentazione delle sole domande di conseguimento e di revisione della patente di guida/carta di qualificazione del conducente/KB da parte dell’utenza privata. In base alla propria lettera iniziale del cognome. Obiettivo: rendere un servizio migliore all’utenza evitando attese e code.

Zero assembramenti, uno lontano dall’altro, niente contagi. Niente di meglio che Internet e le app.

Si attende l’attivazione di un sistema di accesso ai servizi telematici unificato a livello nazionale della Direzione Generale per la Motorizzazione.

In attesa, ecco la novità: dal prossimo 28 settembre, l’accesso agli sportelli del Reparto Conducenti (patenti) della Motorizzazione Civile di Milano avverrà esclusivamente su prenotazione.

App per Motorizzazione: come fare

L’utenza privata e professionale (quest’ultima per le sole domande di conversione patenti estere e militari), potrà ottenere la prenotazione attraverso l’applicazione “myPushop”. Utilizzabile sia tramite app mobile sia tramite pc/web.

Per evitare assembramenti, gli interessati dovranno recarsi presso gli uffici della Motorizzazione non prima dei 10 minuti che precedono l’orario dell’appuntamento.

Il personale di vigilanza regolerà l’accesso degli utenti a piccoli gruppi di persone. Rispettando l’ordine cronologico delle prenotazioni e procedendo al controllo della temperatura corporea.

Evitare di recarsi in Motorizzazione al solo scopo di chiedere informazioni o con documentazione incompleta. Che non potrà consentire il rilascio di alcuna attestazione.

Per ulteriori informazioni, vedi qui.

