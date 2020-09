Rivoluzione precedenza e sorpasso: guai a chi sgarra. Normative ora molto più complesse e delicate per chi va in auto. Ci sono utenti in bici e su monopattini elettrici che adesso sono ancora più in pericolo di prima. Tocca agli automobilisti e ai motociclisti fare la massima attenzione, proteggerli e tutelarli contro norme che invece, a nostro avviso, li mettono alla berlina.

Rivoluzione precedenza e sorpasso: cosa sapere

I conducenti degli altri veicoli (auto, moto, mezzi pesanti…) hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Per velocipedi si intende bici e su monopattini elettrici.

Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.

Lungo le strade urbane ciclabili, il conducente di un’auto che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto a usare particolari cautele. Al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza. In considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.

Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’auto valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli. Riducendo particolarmente la velocità, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano.

Doppio senso ciclabile: cosa cambia

Vengono introdotte regole in materia di incroci con strade urbane a senso unico in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile

Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.

