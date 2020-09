Bici e monopattini elettrici contromano: occhio automobilista

Il Governo Conte introduce regole a favore di bici e monopattini elettrici contromano. In senso vietato. In senso opposto. Se sei un automobilista, massima attenzione: un frontale sarebbe devastante. Adesso gli utenti deboli sono più vulnerabili che mai. Chi va in auto sappia che il reato di omicidio e lesioni stradali è una spada di Damocle, più che mai ora.

Bici e monopattini elettrici contromano: cos’è

Le legge 120/2020 istituisce la possibilità per i velocipedi di circolare in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli. Dove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa.

Doppio senso ciclabile

La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata doppio senso ciclabile. Ed è individuata mediante apposita segnaletica.

Sarà il Comune ad individuare puntualmente le strade dove sarà consentita la nuova circolazione dei velocipedi con apposita ordinanza per l’installazione di apposita segnaletica.

Bici e monopattini sulle preferenziali

Viene data la possibilità ai velocipedi di circolare sulle corsie preferenziali. Purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,3 metri.

Sarà il Comune a individuare puntualmente le corsie preferenziali non percorribili dai velocipedi, dove non sarà consentita la nuova circolazione dei velocipedi con apposita ordinanza per l’installazione di apposita segnaletica.

