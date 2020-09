Ram 1500 TRX 2021: due esemplari avvistati dal vivo in un parcheggio

È passato ormai un mese da quando Ram ha presentato ufficialmente il nuovo Ram 1500 TRX. Nonostante ciò, ancora non abbiamo avuto la possibilità di vedere il pick-up nella sua forma finale dal vivo.

Un nuovo video pubblicato su YouTube da TFLnow, però, ci mostra due esemplari del TRX, uno rosso e uno blu, fermi in un parcheggio e sembrano avere delle proporzioni davvero enormi. Abbiamo davanti il primo avvistamento live del nuovo pick-up performance fin dal suo debutto ufficiale.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up performance si mostra per la prima volta dal vivo dalla presentazione

Non c’è alcun dubbio che il Ram 1500 TRX sia un veicolo piuttosto robusto. I parafanghi allargati, oltre ad ospitare una carreggiata più ampia di 15 cm, conferiscono al modello una presenza imponente su strada.

Oltre a questo, abbiamo delle sospensioni aggiornate che permettono al pick-up di alzarsi da terra di 30 cm e di camminare in acqua fino a un’altezza di 81 cm. Il resto del design offerto dal 1500 TRX include una griglia oscurata, una piastra paramotore montata sulla zona inferiore e una presa d’aria sul cofano motore affiancata da due estrattori di calore.

Mentre l’aspetto generale del pick-up cattura sicuramente l’attenzione, ciò che si trova sotto il cofano è la parte più interessante. Ram ha preso in prestito il propulsore Hellcat utilizzato su diversi veicoli di Dodge e Jeep.

Il nuovo Ram 1500 TRX è equipaggiato dall’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima. Accanto ad esso troviamo un cambio automatico a 8 rapporti ad alte prestazioni.

