Sinergie per 5 miliardi di Stellantis illuminano la Borsa: leggi qui. Vi abbiamo subito scritto qui della fusione FCA-PSA in Stellantis con boom sinergie a 5 miliardi di euro. Quando la fusione sarà a regime, le stime parlano di sinergie superiori ai 5 miliardi di euro l’anno. Siamo a oltre 1,3 miliardi in più rispetto ai 3,7 miliardi inizialmente previsti. Nel mirino, il quarto posto nella hit parade fra i più grandi Costruttori automobilistici al mondo in termini di volumi. Adesso, FCA scatta in Borsa, nei nuovi termini della fusione con PSA sinergie a oltre 5 miliardi.

Sinergie per 5 miliardi di Stellantis illuminano la Borsa

I titoli FCA nelle prime battute della seduta di martedì 15 settembre non riuscivano a fare prezzo. Ma poi… Rialzo di oltre sette punti percentuali (con lieve flessione finale). Sentiamo gli analisti di Equita: la decisione di ridurre il dividendo è in linea con la scenario più probabile. Al fine di preservare un’adeguata struttura finanziaria di partenza per Stellantis.

Più sinergie a compensare la revisione della fusione

Per Equita, le maggiori sinergie industriali più che compensano ogni revisione dei termini. La fusione rappresenta una delle poche storie di aggregazione con forte valenza industriale a livello europeo. In uno scenario che sta progressivamente migliorando rispetto ai minimi del secondo trimestre.

Rammentiamo che i consigli di amministrazione di FCA e Groupe PSA sono più che mai convinti della logica e della straordinaria potenziale creazione di valore derivante dalla loro fusione. Stellantis può far leva fin dall’inizio su un business fortemente diversificato. Con elevanti margini nelle regioni principali di Europa, Nord America e America Latina. E un portafoglio unico di marchi consolidati e iconici. I suoi prodotti coprono tutti i segmenti chiave del settore. Si punta allo sviluppo di soluzioni di mobilità altamente innovative e tecnologie all’avanguardia nei veicoli a new energy: guida autonoma e connettività.

