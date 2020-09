Fusione FCA-PSA in Stellantis boom sinergie a 5 miliardi. Quando la fusione sarà a regime, le stime parlano di sinergie superiori ai 5 miliardi di euro l’anno. Siamo a oltre 1,3 miliardi in più rispetto ai 3,7 miliardi inizialmente previsti. Infatti, Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot SA hanno concordato di modificare alcuni termini del Combination Agreement 50/50. Vincolante per creare Stellantis, il 4° più grande Costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi.

Perché? Grazie ai progressi compiuti nell’ultimo periodo dai gruppi di lavoro congiunti. Anche i costi totali stimati una tantum di implementazione per raggiungere queste sinergie sono aumentati da € 2,8 miliardi sino ad un massimo di € 4 miliardi.

È stato concordato che i Consigli di Amministrazione di Groupe PSA e FCA valuteranno una potenziale distribuzione di € 500 milioni agli azionisti di ciascuna società prima del closing. O in alternativa, una distribuzione di € 1 miliardo da corrispondere successivamente al closing a tutti gli azionisti di Stellantis.

Entro marzo 2021 la fusione in Stellantis

FCA e Groupe PSA confermano che per tutti gli altri aspetti i termini economici del loro Combination Agreement siglato il 17 dicembre 2019 rimangono invariati e che il completamento della combinazione proposta dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre 2021.

