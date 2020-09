Ram, Alfa Romeo, Dodge e Chrysler conquistano i Vehicle Satisfaction Awards 2020

AutoPacific, un gruppo di ricerca del settore automobilistico, ha annunciato che i marchi di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hanno vinto sei premi durante la 24ª edizione annuale dei Vehicle Satisfaction Awards (VSA).

AutoPacific misura la soddisfazione del proprietario sfruttando 27 attributi individuali del veicolo e assegna dei premi alle auto, ai SUV e ai pick-up più soddisfacenti del mercato. Per il 2020, i veicoli più soddisfacenti secondo AutoPacific sono le Alfa Romeo Giulia e Stelvio nelle rispettive categorie Standard Luxury Car e Standard Luxury Crossover SUV, la Chrysler 300 nella categoria Large Car, la Dodge Challenger in quella Sports/Sporty Car e il Ram 1500 nella categoria Full-Size Pickup.

Vehicle Satisfaction Awards 2020: FCA vince diversi premi grazie a Ram, Dodge, Alfa Romeo e Chrysler

Oltre a questo, Ram ha guadagnato il prestigioso titolo di Highest Satisfaction Popular Brand sempre di AutoPacific. George Peterson, presidente del gruppo di ricerca, ha detto che i Vehicle Satisfaction Awards di AutoPacific offrono ai consumatori una visione vera e imparziale di quali veicoli stanno fornendo l’esperienza più soddisfacente ai loro proprietari.

Si tratta di un punto di riferimento nel settore per misurare il grado di soddisfazione dei proprietari con le loro nuove auto. Inoltre, i VSA di AutoPacific si basano sulle risposte ai sondaggi di oltre 73.000 proprietari di modelli nuovi.

Il Ram 1500 ha vinto nel suo segmento per il secondo anno consecutivo, ricevendo un punteggio elevato nel sondaggio sulla soddisfazione per lo stile degli interni, le soluzioni di stoccaggio innovative e per ingresso/uscita del sedile del conducente. In generale, invece, Ram è stato il marchio più popolare grazie ai seguenti attributi: design esterno e interno, comfort del sedile anteriore, abitabilità dei passeggeri, caratteristiche di sicurezza, divertimento alla guida, frenata, manovrabilità, potenza, accelerazione e altro ancora.

Con il model year 2020, sia l’Alfa Romeo Giulia che lo Stelvio hanno ricevuto importanti aggiornamenti interni e tecnologici. Secondo il sondaggio di AutoPacific, i proprietari hanno riconosciuto tali miglioramenti. La berlina ha ottenuto il massimo dei voti grazie alle sue caratteristiche di sicurezza, infotainment, prezzi, comfort dei sedili anteriori e più sistemi avanzati di assistenza alla guida. Lo Stelvio, invece, ha ricevuto valutazioni elevate per prezzi, dimensioni e design esterno. Entrambi i modelli del Biscione hanno ottenuto il punteggio migliore in maneggevolezza e divertimento alla guida.

Per il quarto anno consecutivo, la Dodge Challenger ha vinto i Vehicle Satisfaction Awards di AutoPacific nella categoria Sports/Sporty Car, ottenendo quest’anno punteggi elevati in 17 dei 27 attributi di soddisfazione. I più importanti sono stati potenza, accelerazione, frenata, abitabilità, design esterno e divertimento alla guida.

Secondo il gruppo di ricerca, infine, la Chrysler 300 ha ricevuto il massimo dei voti per accesso e capacità di carico, illuminazione del vano bagagli, design esterno, silenziosità interna, dimensioni e design dei cerchi e altro ancora.

