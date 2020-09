FCA annuncia l’ultima sfida della maratona Behind the Code

Fiat Chrysler Automobiles, sponsor della Marathon Behind the Code of IBM, ha annunciato sabato l’ultima sfida della prima fase della competizione. I partecipanti dovrebbero creare una piattaforma per raccogliere le opinioni dei conducenti sull’esperienza e le emozioni durante la guida del veicolo. “La nostra partecipazione alla maratona Behind the Code 2020 è pienamente allineata con il viaggio di innovazione e trasformazione digitale che FCA ha iniziato alcuni anni fa”, commenta André Souza, CIO di FCA per l’America Latina. “Pertanto, rimaniamo sempre vicini all’ecosistema dell’innovazione, interagendo con aziende, startup e centri di ricerca che cercano innovazione nel miglioramento di processi, prodotti e servizi. Essere parte di questa sfida è una delle iniziative che abbiamo sviluppato per migliorare l’esperienza del consumatore con i nostri prodotti, oltre ad essere un’opportunità per identificare talenti con le qualità che cerchiamo nel mercato ”.

La sfida: utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale di cattura vocale di IBM, gli sviluppatori devono combinare creatività e conoscenza tecnica per creare un’app che possa essere utilizzata in tre momenti: nelle valutazioni ingegneristiche, durante i test drive con i clienti e persino capire cosa si aspetta il pubblico da un prodotto. Dalle informazioni raccolte, i partecipanti devono correlare i commenti raccolti con le informazioni e le caratteristiche dell’auto, proponendo soluzioni per migliorare l’esperienza del consumatore. In futuro, potrebbero essere applicati da FCA per migliorare i propri prodotti. L’aspettativa è che questo stesso algoritmo suggerisca anche veicoli che hanno una maggiore aderenza alle caratteristiche mostrate dai clienti.

In questa sfida, verranno utilizzati diversi servizi IBM Cloud, come Watson Speech to Text (STT) per la trascrizione audio e Watson Natural Language Understanding (NLU) per l’estrazione di entità testuali e l’analisi del sentimento. I discorsi del conducente devono essere elaborati in audio e testo e le entità testuali pertinenti all’identificazione dei componenti o ai criteri di valutazione del veicolo devono essere annotate da un modello AI. Questi servizi saranno tutti integrati attraverso un framework o una tecnologia liberamente scelta dal partecipante, che oltre al modello addestrato fornirà anche un’API REST come soluzione. Premio: Il vincitore dell’FCA Challenge riceverà una Fiat Argo Trekking e il 1 ° posto tra i 50 finalisti nella classifica generale della Maratona vincerà una Jeep Renegade Longitude1.

