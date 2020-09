Ram 4500: questo esemplare ha un cassone lungo quasi 5 metri

I pick-up ormai esistono da tantissimi anni e sono parecchio popolari in America. Questo tipo di veicolo viene utilizzato principalmente per il lavoro ma anche per il tempo libero per trasportare vari oggetti utilizzando il cassone in dotazione.

In questo articolo vi parliamo di un pick-up Ram davvero particolare che si trova presso l’Off-Road History Museum degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta più nello specifico di un Ram 4500 dotato di un cassone lungo 487 cm e dovrebbe essere uno dei più lunghi al mondo.

Ram 4500: questo speciale esemplare particolarmente lungo si trova negli Emirati Arabi Uniti

L’interasse del pick-up è stato allungato fino a 520,70 cm per accogliere il gigantesco cassone. Quest’ultimo è lungo poco più di 518 cm. Sotto il cofano del Ram 4500 si nasconde il motore diesel Cummins da 6.7 litri necessario per trainare tutto quel peso extra, soprattutto se si decide di riempirlo di oggetti.

Chiunque abbia aggiunto la lunghezza extra a questo esemplare avrà sicuramente svolto un lavoro impressionante e soprattutto lungo. All’interno dell’Off-Road History Museum è possibile trovare altri veicoli incredibili come questo Ram 4500. Basta dare un’occhiata al profilo Instagram ufficiale accessibile tramite il video presente dopo la galleria fotografica.