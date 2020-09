Citroen C5: prima foto spia della terza generazione

Dopo i SUV C3 e C5 Aircross, e dopo aver “SUVizzato” la terza generazione della sua moderna C4, Citroen deve ora affrontare il rinnovamento della C5. Infatti, se la berlina non è più nel catalogo del marchio, in Europa, dal 2017, farà il suo ritorno nel 2021 e gli ingegneri stanno attualmente affinando lo sviluppo dell’auto. La prova: i prototipi stanno attualmente circolando in strada.

Non è facile farsi un’idea delle proporzioni della macchina con questa sola visuale, che risulta più distorta (alcuni membri del forum Worldscoop hanno appiattito l’immagine per offrire una visuale più da berlina). Tuttavia, la futura berlina Citroen non mostrerà le proporzioni usuali per il segmento di destinazione. Infatti, se si baserà davvero su un’evoluzione della piattaforma EMP2 del gruppo PSA, non sarà la versione dedicata ai modelli del segmento D, ma quella utilizzata dai veicoli del segmento C: Peugeot 308, DS4 … Le differenze sono minime, ma molto reali, a cominciare dalla carreggiata più stretta. D’altra parte, l’auto avrà un’elevata altezza da terra e sarà basata su ruote grandi, come la nuova C4.

Oltre alla base tecnica, la nuova C5 – conosciuta internamente con il codice E43 – subentrerà anche nei motori dei modelli compatti del gruppo francese. Pertanto, l’offerta ibrida plug-in raggiungerà il picco di 225 CV e inizierà con una nuova versione di 150 CV che si troverà anche sotto il cofano della prossima generazione della Peugeot 308 . Successivamente, farà la sua comparsa un sistema ibrido leggero (MHEV con batteria 48V), in particolare grazie al cambio elettrificato a doppia frizione sviluppato da Punch Powertrain . Infine non si può escludere una versione 100% elettrica. La terza generazione C5 dovrebbe essere presentata nella primavera del 2021, con un lancio sul mercato previsto per l’autunno successivo.

