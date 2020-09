Marelli annuncia una nuova partnership con Highly

Marelli ha annunciato nelle scorse ore una nuova partnership che vede la nascita della joint-venture Highly Marelli Holdings Co., Ltd. Alla base di questo nuovo progetto c’è un’area di business leader nel comfort climatico dell’abitacolo nel settore automobilistico.

In particolare, la nuova joint-venture si concentrerà sull’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione e sui compressori elettrici. Basti pensare che nel 2019 questa parte di business ha registrato un fatturato di circa 90 miliardi di yen (oltre 720 milioni di euro).

Marelli: nasce una nuova joint-venture con Highly

Dopo aver acquisito la Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH) dalla Shanghai Highly New Energy Technology (HNET), Marelli ha comunicato di voler sviluppare nuove joint-venture con Highly, anche per quanto riguarda i sistemi HVAC. L’accordo dovrebbe essere concluso a livello legale verso gennaio 2021. Entro quella data, la produzione di compressori e di sistemi HVAC di Marelli sarà trasferito nella joint-venture e gestita all’interno di un’unica area.

Gli attuali dipendenti si trasferiranno presso i vari stabilimenti della joint-venture presenti a Shanghai (Cina) e Saitama (in Giappone) con condizioni contrattuali che resteranno invariate. La sede legale, invece, sarà ad Hong Kong.

Beda Bolzenius, CEO di Marelli, ha detto: “Si tratta di una partnership strategica estremamente importante per Marelli, che offre un accesso diretto e immediato al mercato cinese, in continua crescita. Questa partnership facilita investimenti ancora maggiori nell’ambito delle tecnologie di elettrificazione e consente forti sinergie tra le parti coinvolte, portando ulteriore valore aggiunto per i clienti e opportunità di carriera per i nostri dipendenti“.

Bolzenius ha concluso dicendo: “La solida reputazione e la presenza del brand Highly in Cina, unite alla nostra reputazione di eccellenza manifatturiera, danno vita a un business dall’enorme potenziale. Per Marelli si tratta di un altro grande passo per diventare un fornitore Tier 1 leader a livello globale“.