I netturbini daranno le multe per divieto di sosta. Non solo Vigili e, in determinati casi, ausiliari della sosta. La sosta sarà sanzionata anche dai netturbini. Basterà una foto. Nel nuovo Codice della Strada entrerà l’articolo 12 bis. I dipendenti dei Comuni, delle società private (che gestiscono la sosta regolamentata o che gestiscono i parcheggi) accerteranno le violazioni della sosta. Idem i dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade.

I netturbini daranno le multe per divieto di sosta: quando

I netturbini avranno il potere di appioppare multe per divieto di sosta o di fermata nei casi connessi all’espletamento delle normali attività. Quindi, se piazzo l’auto davanti al cassonetto, il netturbino dà la multa.

Attenzione. Il netturbino dà la multa nelle aree limitrofe a quelle oggetto dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

Gli operatori ecologici potranno ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici: insomma, la multa con foto fatta con smartphone. La prova che che stai commettendo un’infrazione.

La formazione al netturbino

Vigili non ci s’improvvisa. I netturbini faranno un corso di formazione. Nello svolgimento delle proprie mansioni, avranno la qualifica di pubblico ufficiale. Guai all’automobilista incivile che rivolge frasi ingiuriose.