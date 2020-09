Ferrari 812 Superfast dà spettacolo durante un evento automobilistico

Una Ferrari 812 Superfast è stata filmata mentre dava spettacolo durante un raduno automobilistico, probabilmente da qualche parte nei Paesi Bassi a giudicare dalle targhe. Purtroppo non sappiamo il tipo di evento svolto ma potrebbe non essere stato di recente considerando che nessuno indossava mascherine.

È possibile ammirare le prestazioni e le potenzialità della 812 Superfast al minuto 3:09 del filmato presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da cvdzijden – Supercar Videos. In particolare, possiamo vedere la supercar V12 del cavallino rampante eseguire accelerazioni e consumando le sue gomme facendo ciambelle sull’asfalto.

Ferrari 812 Superfast: la supercar V12 di Maranello mostra le sue prestazioni durante un raduno di auto

Oltre alla Ferrari 812 Superfast, è possibile ammirare altre vetture performanti come ad esempio varie Mercedes AMG GT, alcune Porsche e delle Lamborghini Aventador. Dopo che la F12berlinetta è uscita di produzione, è giunto il momento della Superfast. Grazie alla sua configurazione con motore centrale-anteriore e trazione posteriore, l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h.

La Ferrari 812 Superfast da 1750 kg è equipaggiata da un V12 aspirato da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min. Parliamo di 60 CV e 28 m in più rispetto al predecessore che impiega 0,2 secondi in meno nello scatto 0-100 e tocca i 340 km/h di velocità di punta.