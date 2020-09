LaFerrari Aperta protagonista di un video insolito di Ian Poulter

Il golfista professionista Ian Poulter ha trovato il modo di passare il suo tempo in quarantena facendo alcune cose molto strane così da intrattenere la mente. Questa volta Poulter ha deciso di coinvolgere la sua esclusiva LaFerrari Aperta.

Il video presente in fondo all’articolo mostra il giocatore di golf che compare nell’inquadratura della telecamera al volante della sua supercar mentre in sottofondo c’è il brano Know Yourself di Drake. Dopo aver aperto la portiera del bolide, Poulter esce dall’auto e si avvicina alla pallina da golf per il tiro.

LaFerrari Aperta: Ian Poulter mette al centro di un gioco la sua hypercar

Senza pensarci troppo, il golfista professionista tira un colpo, facendo passare la pallina attraverso il finestrino del lato guidatore. LaFerrari Aperta è stata proposta sul mercato come la versione decappottabile de LaFerrari.

Complessivamente, il cavallino rampante ha costruito solo 201 esemplari, tutti equipaggiati con un motore V12 da 6.2 litri da 800 CV abbinato a un propulsore ibrido da 163 CV. Grazie a queste caratteristiche, l’auto è capace di raggiungere una velocità massima superiore ai 350 km/h.

Basti pensare che un esemplare de LaFerrari Aperta dipinta in giallo è stato venduto per 4,5 milioni di dollari durante un’asta online di RM Sotheby’s. Un’altra Aperta con soli 280 km percorsi, invece, è stata quotata a 7 milioni di dollari. Ciò significa che non è esattamente la vettura su cui ci si dovrebbe lanciare contro una pallina da golf, a meno che non si abbiano le capacità di Ian Poulter.

Il golfista professionista ama particolarmente le vetture del cavallino rampante. Qualche anno fa, egli ha pubblicato su Twitter una foto in cui ha mostrato la sua collezione completa di auto che all’epoca includeva una 288 GTO, una F40, una F50, una Enzo e una LaFerrari, tutte colorate di rosso e parcheggiate sul suo prato.