Il governo di Pernambuco sigla una partnership tecnologica con Fiat Chrysler

Il governatore dello Stato di Pernambuco in Brasile, Paulo Câmara ha ricevuto, questo venerdì (4), presso il Campo das Princesas Palace, il manager del Jeep Automotive Pole, Juliana Coelho, per firmare una partnership con Fiat Chrysler Automobiles (FCA) che consentirà la realizzazione di un programma di residenza tecnologica in Data Science per il settore automobilistico.

Attraverso la Pernambuco Research Support Foundation (Facepe) e l’Università di Pernambuco (UPE), il progetto risponderà alle specifiche esigenze dello stabilimento Jeep, situato a Goiana, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative ottenute dalle analisi dati raccolti dalla fabbrica.

“Lo stabilimento Fiat Chrysler di JCA a Pernambuco è un riferimento nel mondo e siamo molto orgogliosi di sapere che la forza lavoro, le persone e la produttività sono costituite da persone di Pernambuco. Le partnership stanno avanzando e ora stiamo attraversando una nuova fase con il supporto dell’Università di Pernambuco e del gruppo Fiat Chrysler, formeremo le persone, e guarderemo alla ricerca, all’innovazione e alla sostenibilità di un’industria arrivata a Pernambuco e oggi è un riferimento nel mondo “, ha detto. il governatore.

Il programma durerà otto mesi e mira a formare otto residenti, che avranno borse di studio pagate da Facepe, oltre a quattro dipendenti di Fca, che saranno, contemporaneamente, studenti del corso e tutor dei residenti. Il progetto unirà attività accademiche, gestite da UPE, e attività pratiche, sviluppate all’interno dello stabilimento Jeep, con vere sfide di produzione.

“È una partnership molto importante, in cui qualificheremo e svilupperemo i professionisti che sono all’Università e anche i professionisti di Fiat Chrysler, in modo che insieme possiamo creare soluzioni creative e dirompenti, e sempre più siamo in grado di sviluppare l’industria automobilistica qui a Pernambuco “, ha sottolineato la responsabile del Polo Automotive Jeep, Juliana Coelho.

