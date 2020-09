Peugeot Expert Vitré debutta in Brasile come nuova opzione

Nelle scorse ore, Peugeot ha presentato in Brasile una nuova variante del suo famoso veicolo commerciale leggero chiamata Peugeot Expert Vitré. Con un prezzo di partenza di 138.890 R$ (22.125 euro), il modello propone dei finestrini laterali e posteriori per facilitare la conversione in un furgone per passeggeri, se necessario.

Ciò significa che non bisogna recarsi presso un’officina per aggiungere i vetri al veicolo in quanto bisogna soltanto montare i sedili dei passeggeri e adattare le dotazioni di sicurezza. Con una capacità di carico pari a 1500 kg, l’Expert Vitré propone un compartimento di 6,1 m³ grazie alla sua lunghezza di 5,30 metri.

Peugeot Expert Vitré: svelata la nuova versione del furgone commerciale leggero

Proprio come le altre varianti proposte per il furgone francese, la versione Vitré è alta 1,94 metri in modo da accedere senza problemi ai garage di edifici e luoghi con altezza ridotta.

Oltre alla porta laterale scorrevole, il veicolo propone due porte posteriori che si aprono fino a 180°, facilitando l’accesso al carico per ad esempio caricare della pallet utilizzando un carrello elevatore. La stessa cosa può essere fatta anche attraverso l’ingresso laterale.

Internamente, il furgone dispone di un pavimento piatto e rinforzato in modo da sostenere al meglio il carico. Anche i lati sono stati rinforzati. Come optional è disponibile un’estensione del vano fino al fondo del sedile del passeggero.

A bordo del Peugeot Expert Vitré abbiamo aria condizionata, servosterzo, volante regolabile in altezza e profondità, pilota automatico, alzacristalli e specchietti elettrici, chiusura centralizzata elettrica, allarme di sicurezza, controlli di trazione e stabilità, computer di bordo e altro ancora, tutti inclusi di serie. L’Expert Vitré è in grado di trasportare fino a tre passeggeri e dispone di airbag per tutti.

Sotto il cofano si nasconde un motore diesel a quattro cilindri BlueHDi da 1.6 litri capace di sviluppare una potenza di 115 CV e 294 nm di coppia massima. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, il Peugeot Expert Vitré è capace di garantire fino a 900 km di autonomia con un pieno.

Infine, il furgone dispone di sospensioni posteriori indipendenti con molle elicoidali e barra stabilizzatrice e delle sospensioni McPherson nella parte anteriore.