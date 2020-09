La piccola Citroen Ami si unisce alla flotta di Free2Move

All’inizio di quest’anno, Citroen ha presentato il quadriciclo leggero Ami completamente elettrico, un veicolo che può essere guidato senza patente nell’UE in media a partire dai 16 anni (14 anni in Francia). Dall’apertura degli ordini sul sito web di Citroen, più di 1.000 clienti francesi si sono assicurati i loro veicoli elettrici Ami, acquistandoli a titolo definitivo o noleggiandoli a lungo termine. Ora, il piccolo veicolo elettrico entra in una nuova fase poiché presto si unirà alla flotta di car sharing parigina Free2Move.

Per l’occasione Citroën ha svelato 20 quadricicli Ami in un design unico ispirato ai quartieri più iconici della capitale francese. Progettato per la città e per i suoi abitanti, l’Ami completamente elettrico soddisferà le esigenze di mobilità dei parigini da metà settembre come parte della flotta di car sharing Free2Move di proprietà del gruppo PSA.

L’Ami è un veicolo ultracompatto a due posti che misura 2,41 metri di lunghezza, 1,39 metri di larghezza e 1,52 metri di altezza. Significativamente più corta e più stretta di una Smart EQ Fortwo, la Citroën Ami pesa solo 485 kg. a batteria da 5,5 kWh che fornisce un’autonomia fino a 70 km (43,5 miglia) e può essere caricata in 3 ore su una presa da 220 V convenzionale utilizzando il cavo elettrico di bordo. La Citroen Ami può essere ricaricata anche presso un terminal pubblico o Wall Box utilizzando un cavo adatto.

