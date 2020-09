Assicurazione auto: molti italiani hanno risparmiato durante il lockdown

Un’indagine condotta da mUp Research e Norstat per Facile.it ha rivelato che quasi una famiglia su due (48,2%), ossia 21 milioni di famiglie, è riuscita a risparmiare mediamente 480 euro tra marzo e giugno su alcune voci di spesa principali come utenze, assicurazioni e prodotti finanziari.

Secondo lo studio, le famiglie italiane intervistate sono riuscite a risparmiare maggiormente sull’assicurazione auto e sulle promozioni di telefonia mobile (14,4% del campione intervistato).

Assicurazione auto: le famiglie italiane hanno risparmiato mediamente 480 euro

Il 10,2% delle famiglie ha risparmiato sull’elettricità mentre il 9,2% sul gas. Questo risparmio sarebbe da attribuire al calo dei prezzi applicati dalle aziende, alla diminuzione del costo delle materie prime e dall’utente che ha avuto più tempo per confrontare le varie offerte presenti sulla piazza.

Come detto ad inizio articolo, il risparmio medio delle famiglie italiane è stato di 480 euro. Tuttavia, bisogna sottolineare che il 64% degli intervistati ha risparmiato meno di 300 euro mentre il 18% tra 300 euro e 500 euro. Le famiglie che non sono riuscite a risparmiare, invece, si trovano nelle regioni del Nord-Ovest, del Sud e delle Isole.

Infine, l’indagine condotta per Facile.it ha rivelato che l’assicurazione auto è una delle spese più pesanti sostenute da una famiglia italiana (61,1%). In seconda posizione c’è la luce (59,6%), in terza il gas (52%), in quarta la telefonia fissa (30,5%), in quinta il mutuo (28,9%) e in sesta la telefonia mobile (24,7%).