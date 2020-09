Questa Ferrari 488 Pista Spider costa quasi il doppio rispetto a quando era nuova

La Ferrari 488 Pista Spider è una delle auto più speciali realizzate dal cavallino rampante ma non siamo sicuri se valga davvero 545.200 euro come questo esemplare proposto in vendita.

Basata sulla normale 488 Pista, la scoperta di Maranello è dotata di un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima a 3000 g/min.

La 488 Pista Spider in questione è in vendita presso Hollman International ed è dipinta in Rosso Corsa. Secondo le informazioni fornite dal rivenditore, questo esemplare ha percorso appena 80 km. Oltre a questo, ci sono una serie di optional tra cui le cuciture interne rosse, le prese d’aria in fibra di carbonio, i sedili da corsa in fibra di carbonio, una telecamera posteriore per il parcheggio, delle sospensioni rialzate e gli stemmi della Scuderia Ferrari.

La Ferrari 488 Pista Spider è arrivata sul mercato come l’erede spirituale della 458 Speciale Aperta, che a sua volta è stata il successore della 16M Scuderia Spider. Tuttavia, mentre la produzione di quest’ultimi due modelli è stata limitata a soli 499 esemplari ciascuna, la casa automobilistica modenese non ha messo paletti a quella della Pista Spider.

Purtroppo, il cavallino rampante non ha mai rivelato quante unità ha costruito ma alcuni sostengono che il numero potrebbe essere superiore a 1000.