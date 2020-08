Fiat Argo, Cronos e Mobi nel 2021 riceveranno tutte il nuovo logo Fiat

Fiat Argo, Cronos e Mobi si stanno già preparando per la fine dell’anno. Le tre celebri vetture riceveranno lo stesso logo che ha debuttato con la nuova Strada. E, come il pick-up, i modelli avranno anche la bandiera stilizzata (denominata “Fiat Flag”) sulla griglia. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi il primo modello a ricevere questo cambiamento sarà Argo.

Poi successivamente verrà introdotto Cronos, così come Mobi, che riceverà anche le stesse modifiche. Questo cambiamento di identità era stato confermato dai dirigenti del gruppo italo americano già nelle scorse settimane.

Fiat Argo, Cronos e Mobi sono 3 delle auto più famose della principale casa automobilistica italiana in Brasile e in tutta l’America Latina. Argo e Mobi sono prodotte a Betim in Brasile nello stabilimento FCA. La berlina Cronos invece viene prodotta a Cordoba in Argentina dove il gruppo italo americano, che in America Latina è diretto dal CEO Antonio Filosa, dispone di un altro impianto.

Per chi si aspettava un cambio di motore, un secchio d’acqua fredda: bisognerà attendere più a lungo, poiché i modelli manterranno i set attualmente venduti. Di conseguenza, l’opzione dcon trasmissione automatica CVT se arriverà lo farà più avanti.

