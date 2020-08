Il momento giusto per promozioni auto con incentivi: più fiducia

Il momento giusto per promozioni auto con incentivi. Sentiamo infatti l’Istat: ad agosto 2020 si stima un aumento del clima di fiducia dei consumatori (da 100,1 a 100,8). Sale anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese: da 77,0 a 80,8. Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico registra l’aumento più marcato passando da 85,9 a 90,1. Anche il clima corrente e futuro migliorano crescendo, rispettivamente, da 97,3 a 98,1 e da 104,3 a 105,3.

Il momento giusto per promozioni auto con incentivi

Ci siamo con gli incentivi auto del decreto Agosto. Si parte lunedì, o al più tardi martedì, quando la piattaforma del ministero dello Sviluppo economico sarà finalmente operativa dopo la pausa estiva.

È il momento giusto per i Gruppi: agli incentivi (500 milioni) vanno unite promozioni gustose: finanziamenti a tasso zero, finanziamenti di parecchi anni e a tasso agevolato, il tutto legato a uno sconto ulteriore rispetto a quello statale (cui partecipa la Casa stessa).

Occorre anche premere l’acceleratore sui servizi accessori inclusi nel finanziamento: polizze auto, manutenzione, tagliandi, estensione di garanzia.

Leasing e noleggio a lungo termine: anche per i privati

Chi non vuole comprare può sempre orientarsi sul leasing: versi una caparra, paghi un canone e poi, dopo due o tre anni di canoni, se vuoi compri l’auto. In alternativa, c’è il noleggio a lungo termine anche per privati senza partita Iva: anticipo eventuale, canoni mensili. E poi si restituisce la vettura.

Il mercato di settembre dipenderà quindi anche dalla fantasia e dalla creatività delle Case nel proporre idee valide ai privati.

Non fanno molto parte della partita degli ecoincentivi le aziende: hanno poco da rottamare, quindi gli sconti sugli acquisti (gli ecobonus) non sono così allettanti come chi ha un mezzo vecchio di oltre 10 anni da dare dentro.