Reputazione Ferrari top. Ma che cos’è la reputazione? Ce lo spiega Tommaso Pronunzio, Partner e CEO di Ales Market Research: un elemento fondamentale, forse il più importante, per il successo di un’azienda sul mercato. È per questo che la prima edizione dell’indagine ALES Merco Italia costituisce un contributo importante e inedito offerto alle aziende per comprendere i propri punti di forza e di debolezza. Perché elaborato soprattutto grazie al giudizio di direttori d’azienda, manager e addetti ai lavori. Coè da persone che conoscono profondamente il mondo delle imprese.

Reputazione Ferrari top con questa metodologia

Ferrero, Ferrari e Barilla le tre aziende che conquistano il podio delle 100 imprese con la migliore reputazione in Italia in base alla prima edizione dell’indagine sulla reputazione aziendale elaborata dall’istituto indipendente Ales Market Research. La metodologia risponde a criteri di indipendenza, perché nessuna azienda può pagare per essere inclusa nel ranking, verificabilità e trasparenza, perché viene pubblicato l’intero ranking così come verificato da KPMG.

Made in Italy: reputazione a mille

È importante sottolineare il ruolo da protagoniste giocato dalle aziende del Made in Italy. Che hanno occupato quasi completamente le prime dieci posizioni. Diviso equamente con le aziende estere la loro presenza numerica nella classifica generale e conquistato il primo posto in diversi settori. È un dato che dimostra ancora una volta la vitalità della aziende italiane e fa ben sperare per il futuro del nostro Paese, chiosa Pronunzio.