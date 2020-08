Fiat 500 elettrica: è ordinabile “La Prima” in versione berlina

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso mese di marzo, la nuova Fiat 500 elettrica, o più semplicemente “Nuova Fiat 500”, debutta sul mercato italiano con l’apertura ufficiale degli ordini della serie speciale La Prima in versione berlina che arriva a distanza di qualche settimana dall’apertura degli ordini della versione cabrio.

Si tratta, ricordiamo, della serie speciale di lancio della nuova 500 elettrica, caratterizzata da un allestimento “top di gamma” con una dotazione di serie davvero molto ricca. La serie di lancio della 500 è disponibile in tre livree esclusive che si ispirano ad elementi naturali: Ocean Green (micalizzato) che rinvia al mare; Mineral Grey (metallizzato) alla Terra; e Celestial Blue (tristrato) al cielo.

La dotazione della nuova La Prima include anche i fari full LED, i cerchi da 17 pollici diamantati, gli inserti cromati sui finestrini e sulle fiancate e i rivestimenti in eco-pelle per cruscotto e sedili. Di serie ci sono anche gli ADAS di nuova generazione come il sistema iACC (Intelligent Adaptive Cruise Control)o il Lane Centering che mantiene la vettura al centro della corsia. C’è l’Intelligent Speed Assist, per rispettare i limiti di velocità, e l’Urban Blind Spot.

La nuova Fiat 500 elettrica in versione La Prima berlina è l’unica vettura del suo segmento a poter contare sulla guida autonoma di livello 2 ed include il nuovo sistema Uconnect 5 con display TFT da 7 pollici e display touch da 10.25 pollici. Presente il supporto anche a Wireless CarPlay / Android Auto. C’è anche la Uconnect Box preinstallata di serie che garantisce l’accesso ai servizi connessi Uconnect Services.

Sotto al cofano, invece, la Nuova Fiat 500 “la Prima” può contare su di un pacco batterie da 42 kWh che garantisce un’autonomia di 458 chilometri in un ciclo urbano (320 chilometri nel ciclo combinato). Grazie alla presenza del sistema di ricarica fast charge in corrente continua fino a 85 kW, incluso di serie, i tempi di ricarica sono ridotti al minimo. Bastano, infatti, appena 5 minuti per ottenere un’autonomia di 50 chilometri e circa 35 minuti per raggiungere l’80% di carica del pacco batterie agli ioni litio.

La nuova Fiat 500 “la Prima” in versione berlina è ordinabile da questa settimana in tutte le concessionarie italiane del marchio Fiat, con prime consegne previste per il prossimo mese di ottobre. Il prezzo di questa serie speciale è di 34,900 Euro al netto degli eco-incentivi statali e locali che consentono, a fronte della rottamazione dell’usato, di scendere al di sotto dei 30 mila Euro.

Il primo test drive “ufficiale” della nuova Fiat 500

In occasione dell’apertura degli ordini della nuova Fiat 500, il marchio italiano ha diffuso un nuovo video ufficiale dedicato alla vettura. Nel video, il capo del brand torinese, Olivier Francois, ci mostra per la prima volta in azione un’unità di serie della nuova city car elettrica del marchio italiano. Di fatto, si tratta del primo test drive “ufficiale” della nuova 500 che è sempre più vicina al debutto sulle strade italiane.

Ecco il video:

Per sostenere il lancio europeo della nuova 500 elettrica è in corso un vero e proprio “dealer tour” italiano della Nuova 500. L’iniziativa toccherà circa 40 dealer del marchio Fiat con eventi dedicati che permetteranno ai potenziali clienti di scoprire la nuova city car a zero emissioni del marchio. Fiat sta avviando iniziative analoghe anche in Germania ed in Francia con l’obiettivo di far conoscere, nei minimi dettagli, la nuova 500.

La gamma completa della Nuova 500 sta arrivando

Le versioni speciali “La Prima” sono delle serie speciali di lancio con una dotazione di serie completa ed un prezzo che, inevitabilmente, è ben al di sopra di quanto in molti sono disposti a spendere per una city car elettrica (per quanto premium). La gamma della Nuova Fiat 500 comprenderà, in ogni caso, diverse versioni anche se, al momento, il marchio italiano non ha ancora svelato alcun dettaglio ufficiale.

Nel corso delle prossime settimane, probabilmente già a settembre, dovrebbero arrivare i primi dettagli ufficiali sulla gamma completa. Secondo le prime indiscrezioni, la 500 elettrica dovrebbe partire da un listino di circa 25 mila Euro. In ogni caso, FCA darà precedenza alle versioni speciali della vettura per quanto riguarda la produzione e le consegne ai clienti. Le versioni “base” della nuova 500 dovrebbero, quindi, arrivare tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo modello.