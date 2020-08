Radio DAB dovrà essere di serie sulle nuove auto da dicembre

Il governo del Regno Unito richiederà che le nuove auto vendute nella nazione siano dotate di una radio compatibile con lo standard DAB. Dal 21 dicembre 2020, se una nuova vettura è dotata di radio, deve essere in grado di ricevere trasmissioni audio digitali.

La nuova disposizione è presente nei The Road Vehicles (Approval) Regulations 2020 che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre di quest’anno. Ciò permette al Regno Unito di corrispondere alla direttiva sul Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Code Directive) introdotto dall’Unione Europea.

Radio DAB: dal 21 dicembre dovrà essere di serie sulle nuove auto vendute nel Regno Unito

Il requisito per il DAB standard nelle nuove auto è stato scoperto da The Motoring Podcast. Il 95% delle nuove vetture vendute nel Regno Unito dispone già di una radio DAB, secondo il forum di settore WorldDAB. I principali produttori come BMW, Ford e Volkswagen hanno iniziato ad integrare questo standard più di 10 anni fa.

Ciò significa che sono soltanto pochissime le nuove auto senza radio digitale. Da precisare che i requisiti non si applicheranno alle auto costruite o messe in vendita prima del 21 dicembre 2020 e inoltre saranno esenti anche le vetture usate ed importate in UK dopo tale data. Infine, le nuove regole si applicheranno a tutti i veicoli a motore di categoria M, quindi inclusi anche minibus, pullman, ambulanze e camper.