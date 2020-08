I prossimi lanci di Fiat, Jeep e RAM in Argentina

Durante la conferenza stampa tenutasi ieri dopo il lancio in Argentina della nuova Fiat Strada, è stato chiesto se ci fossero cambiamenti rispetto ai lanci previsti dal gruppo nel paese. Pablo García Leyenda, Direttore Commerciale di FCA in Argentina, ha risposto: “Dal punto di vista della riprogrammazione abbiamo fatto una presentazione in estate, che abbiamo dovuto modificare a causa della pandemia di coronavirus e chiaramente lo stesso avverrà anche in autunno quando presenteremo la nuova Fiat Cronos che subirà alcune modifiche”.

Ad agosto il debutto della nuova Fiat Strada è stato il grande lancio, il più importante degli ultimi due anni in Argentina, poi a settembre arriverà il nuovo Fiat Toro S-Design, che è stato esposto in estate a Cariló e ad Expoagro. Basato sulla versione 1.8 Freedom naphtha e AT6 box. Ad ottobre verrà presentata la nuova Fiat Cronos, che come principale cambiamento avrà il nuovo logo Fiat. A fine anno sarà rilasciata la Fiat Argo Trekking. Si tratta della variante avventurosa della berlina di segmento B del marchio italiano che si distingue dal resto della gamma per avere protezioni in plastica nera su tutta la parte inferiore del corpo, con passaruota e parafanghi dello stesso colore.

Per quanto riguarda il marchio Jeep, il Gladiator JL debutterà in Argentina nel mese di dicembre. La Jeep Gladiator ha una capacità di carico di 790 chilogrammi, anche le portiere e il tetto possono essere rimossi. L’unico motore confermato è il motore a benzina Pentastar V6 da 280 CV, associato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione 4 × 4. Sempre a fine anno arriverà il Compass Diesel, con il MuiltiJet 2.0 Turbodiesel da 170 CV e girante da 350 Nm, la stessa che equipaggia Toro e Renegade Trailhawk, e che sarà associata a un cambio automatico a nove rapporti. Per RAM arriveranno anche le versioni Rebel sport version, anche la nuova generazione della Limited e della RAM Mild Hybrid.

Ti potrebbe interessare: Fiat cerca di sbloccare l’importazione di 4.000 veicoli in Argentina