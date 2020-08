Fiat Chrysler: a Termoli la produzione riparte a pieno regime

Dopo lo stop dovuto alle ferie di agosto è ripartito questa settimana lo stabilimento Fiat Chrysler di Termoli. La produzione è già adesso all’80 per cento ma nel giro di pochi giorni si dovrebbe arrivare al 100 per cento a partire da lunedì prossimo. In particolare lavorano già al massimo le linee di produzione in cui vengono costruiti i motori a 8 e 16 valvole. Questo grazie agli incentivi che Fiat ha messo in atto nelle scorse settimane e che hanno fatto aumentare di molto la domanda di veicoli rispetto ai mesi scorsi.

La cassa integrazione a causa del Covid per i lavoratori di Fiat Chrysler Termoli è terminata dopo 9 settimane e i lavoratori della fabbrica dopo un periodo molto difficile sembrano poter tirare un sospiro di sollievo. Ricordiamo inoltre che dal 2021 in questo stabilimento di FCA saranno prodotti i nuovi motori ibridi che caratterizzeranno numerosi modelli del gruppo Fiat Chrysler Automobiles e questo ovviamente dovrebbe garantire la piena occupazione dello stabilimento per molti anni.

