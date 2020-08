Auto usate: i prezzi crescono con l’aumentare della domanda

Tutti coloro che hanno intenzione di vendere la propria auto, ora potrebbe essere il momento migliore in quanto i prezzi delle vetture usate sono saliti parecchio. Secondo Edmunds, i valori di permuta delle auto usate sono aumentati di quasi 2000 dollari nell’ultimo mese.

In particolare, gli esperti hanno notato che il valore medio di permuta è passato a 14.066 dollari a luglio rispetto ai 12.083 dollari registrati a giugno. Parliamo di un aumento significativo in un tempo così breve.

Auto usate: il valore medio di permuta è aumentato di quasi 2000 dollari a luglio

Uno dei fattori principali che sta alla base di questo aumento è la maggiore richiesta di veicoli usati che hanno impiegato solo una media di 38,3 giorni per essere venduti. Parliamo di un calo rispetto ai 44,1 giorni di giugno.

Oltre alla crescente richiesta di auto usate, c’è un numero abbastanza limitato di veicoli nuovi nei piazzali delle concessionarie. Ciò è dovuto al coronavirus che ha frenato la produzione.

Secondo Jessica Caldwell, direttore esecutivo di Edmunds, il mercato delle vetture usate sta vivendo una drammatica ripresa in quanto erano rimaste quasi intatte all’inizio della pandemia e ora stanno praticamente volando via dai piazzali delle concessionarie.

La responsabile ha proseguito dicendo che i rivenditori sono disposti a pagare di più per acquisire veicoli così da soddisfare l’aumento della domanda di auto usate. Questa è sicuramente un’ottima notizia per coloro che desiderano vendere la propria vettura in quanto possono aspettarsi di ottenere un valore più alto. Naturalmente, queste condizioni non dureranno a lungo.