La Ferrari 599 GTB Fiorano di Eric Clapton in vendita

Eric Clapton, uno dei musicisti più rinomati di tutta la storia, ha messo in vendita una delle supercar della sua collezione, una Ferrari 599 GTB Fiorano per la quale chiede 89.900 sterline, ovvero circa 99.700 euro al cambio attuale. Il leggendario Eric Clapton non è solo famoso per il suo buon lavoro nel mondo della musica, ma anche per la sua passione per il collezionismo di molte delle supercar più costose e veloci del pianeta. Una di queste, una Lamborghini Gallardo Superleggera , è stata ceduta non molto tempo fa in cambio di 138.500 euro. E non sarà l’unica vittima nel suo garage, visto che come dicevamo ha messo in vendita anche una Ferrari 599 GTB Fiorano .

L’auto è attualmente nella concessionaria GVE di Londra dove chiedono 89.900 sterline, ovvero circa 99.700 euro. La leggenda vuole che il musicista abbia posseduto più di dieci Ferrari nel corso degli anni e che molte di loro siano servite da ispirazione per le sue canzoni. La Ferrari 599 GTB Fiorano venduta da Clapton ha la carrozzeria verniciata in Nero Daytona Black, mentre gli interni sono prevalentemente in Castoror Light Brown per i rivestimenti. Si distingue a sua volta per la presenza di ruote da 20 pollici e per un impianto audio di alta qualità firmato Bose .

L’auto può accelerare da 0 a 100 chilometri / ora in 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 305 chilometri / ora grazie al suo motore V12 da 6,0 litri. Le ragioni della vendita di questa Ferrari sono sconosciute, ma bisogna riconoscere che Clapton se ne è occupato perfettamente. Le condizioni dell’auto sono perfette.

