Il giudice si rifiuta di riconsiderare la causa di GM contro Fiat Chrysler

Un giudice federale a Detroit ha detto venerdì che non riconsidererà la sua decisione di luglio della causa per racket di General Motors contro Fiat Chrysler Automobiles. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul Borman ha scritto in un parere che le nuove prove presentate da GM riguardo a tangenti e conti bancari esteri “sono troppo speculative per giustificare la riapertura” del caso.

Borman ha inoltre stabilito che l’archiviazione precedente del caso non è stata commessa per errore legale. GM ha affermato che FCA ha utilizzato conti bancari stranieri per pagare tangenti agli ex presidenti dei lavoratori della United Auto Dennis Williams e Ron Gettelfinger, nonché al vicepresidente Joe Ashton. Afferma inoltre che i soldi sono stati pagati ai dipendenti di GM, incluso Al Iacobelli , un ex negoziatore del lavoro di FCA che è stato assunto e successivamente licenziato da GM.

GM ha detto che i pagamenti sono stati effettuati in modo che i funzionari avrebbero aggiunto a GM più di $ 1 miliardo di costi di manodopera. “Anche se le dichiarazioni giurate stabiliscono l’esistenza di questi conti bancari esteri, questo fatto non dà luogo alla deduzione avanzata da GM, che FCA stava utilizzando i conti bancari per corrompere i funzionari della UAW”, afferma l’ordine di Borman.

“La decisione di oggi è deludente, in quanto la corruzione in questo caso è dimostrata date le numerose accuse di colpevolezza provenienti dall’indagine federale in corso”, ha detto General Motors in una dichiarazione. “La causa di GM continuerà – non accetteremo la corruzione” ha annunciato General Motors.

