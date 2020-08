Multa Scout Speed senza cartello: ricorso

Multa Scout Speed senza cartello? Puoi vincere il ricorso. C’è manifesta lesione dell’articolo 142 sesto comma bis del Codice della Strada. Il gestore non rispetta l’articolo 78 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Occhio anche alla direttiva del ministero dell’Interno del 14 agosto 2009. Vengono infine non osservati i princìpi di buona amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Ciò a causa della assenza della dovuta cartellonistica. Che avrebbe dovuto preavvisare la presenza dei cartelli elettronici della velocità. Perché si tratterà pure di un autovelox speciale (lo Scout Speed è a bordo di auto in movimento), ma il segnale ci vuole.

Multa Scout Speed senza cartello: opporsi

L’attività di posizionamento della segnaletica deve essere riportata sul verbale di accertamento, ancor prima che in quello eventuale di contestazione. Non sappiamo neppure dove l’auto si trovasse al momento del riscontrato rilevamento, stante infatti la mancata indicazione del numero civico all’altezza del quale avrebbe dovuto trovarsi il veicolo stesso.

Il verbale redatto dagli agenti accertatori contiene un manifesto vizio di forma tale da inficiare di nullità l’intero provvedimento sanzionatorio in quanto lo stesso non indica chiaramente il tipo di omologa attribuita alla strumentazione utilizzata.

Il Comune esibisca la prova dello Scout Speed

Parte ricorrente, nel lamentare in ogni caso la nullità del provvedimento posto in essere a causa dei suddetti motivi, chiede che l’ente comunale produca il rapporto di servizio. Contenente data certa e relativa al giorno della contestata infrazione. Più la esibizione di tutta la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione oltre alla modulistica attestante il funzionamento della apparecchiatura utilizzata. E le relative caratteristiche di utilizzo.