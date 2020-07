Incentivi auto di 500 milioni col decreto Agosto: che sia solo un antipasto

Ci siamo: incentivi auto di 500 milioni col decreto Agosto. Validi sino a fine 2020, con ecobonus anche per le Euro 6 a benzina o diesel. Più i gettoni per elettriche e ibride-plug in. Ecco le nostre considerazioni.

Incentivi auto di 500 milioni col decreto Agosto: un inizio

Gli incentivi di 50 milioni del decreto Rilancio sono un’elemosina.

Con gli ecobonus da 500 milioni, si inizia a ragionare. Se è solo un antipasto, il Governo merita fiducia . Se invece è tutto qui, non ci siamo. L’Esecutivo si gioca la faccia con l’auto, pilastro dell’economia nazionale.

Ci sono 25 miliardi di deficit da distribuire ai settori vitali. Di questi 25 miliardi di scostamento bilancio, dare solo 500 milioni è pochissimo.

Il deficit, col decreto Agosto, arriverà a 100 miliardi: ci sarebbe spazio per parecchi miliardi da dare all’auto. Per risollevare il Pil, come accaduto con gli incentivi di Prodi nel 1997.

Ecobonus per 4 obiettivi

Con gli ecoincentivi, si centrano 4 obiettivi.