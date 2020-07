Multa per sosta su strisce blu: nulla senza spazi liberi

Hai preso una multa per sosta su strisce blu? Può darsi che un ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto la annulli. Secondo Gianni D’Agata (Sportello dei diritti), l’ordinanza 15678/20 della Cassazione stanga i Comuni. Per la Suprema Corte va annullata la multa nelle zone a sosta tariffata se il Comune non prova di aver garantito nell’area anche spazi adeguati per il parcheggio libero.

Multa per sosta su strisce blu: cosa è successo

Nella fattispecie è stato accolto il ricorso dell’automobilista multato per 114 euro: la mancata esposizione del ticket di parcheggio in piazza del quartiere romano di Prati lo aveva stangato.

Il tizio, molto tenace, ha perso il primo ricorso al Giudice di Pace di Roma.

Poi ha perso il secondo ricorso al Tribunale della capitale (appello). Quindi, batosta nei due gradi.

Gli restava la Cassazione, e qui il trionfo. Multa non valida per l’esiguità degli spazi per il parcheggio gratuito in zona.

È onere dell’ente dimostrare l’esistenza della delibera che esclude l’obbligo di garantire le strisce bianche accanto a quelle blu, per esempio perché si tratta di zone a traffico limitato. O di aree di particolare rilevanza urbanistica oppure individuate dalla Giunta come caratterizzate da particolari esigenze e condizioni di traffico.

La particolare rilevanza urbanistica salva i Comuni

Attenzione però: c’è sempre il rischio di perdere il ricorso. Infatti, il Comune può estrarre dal cilindro la certificazione che le aree con strisce blu sono regolari: il motivo? La presenza di quei parcheggi in una zona di particolare rilevanza urbanistica. È proprio così che molti Comuni potrebbero aver disegnare strisce blu ovunque, anche in periferia: si tira fuori dal cassetto la certificazione della particolare rilevanza urbanistica, e il gioco è fatto.

Domanda: chi effettua la certificazione attestante la particolare rilevanza urbanistica? Interessante. Si rischia un cortocircuito. Prima di fare le strisce blu, i Comuni magari chiedono a un ente se mai sia possibile, dopo accurati studi, certificare la particolare rilevanza urbanistica di una certa zona. Dopo ricerche faticose e accurate, arriva il certificato. Partita chiusa. Per queste sanzioni un po’ equivoche e controverse: sarebbe il caso che i Comuni si concentrassero su altre infrazioni, visto il risultato disastroso della sicurezza stradale nel 2019.