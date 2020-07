Alfa Romeo 2000 GTV: in vendita online un esemplare abbandonato

Proprio qualche giorno fa abbiamo parlato dell’Alfa Romeo 2000 GTV attraverso un confronto con la Giulia Quadrifoglio 2020 fatto da Throttle House. La 2000 GTV del 1972 è una delle auto italiane più difficili da trovare nel mercato dell’usato. Questo perché la casa automobilistica di Arese ha prodotto pochi esemplari, con i dati ufficiali che indicano meno di 37.500 unità costruite tra il 1971 e il 1976.

In questo articolo, però, vi parliamo di una 2000 GTV parecchio sfortunata che si presenta in uno stato sorprendentemente buono in quanto è ferma dal 1991 e da allora non è stata più utilizzata. Il proprietario di questo esemplare, in vendita su eBay, sostiene che si tratta in realtà di una vettura ritrovata (barn find).

Alfa Romeo 2000 GTV: questo esemplare è rimasto fermo per diversi anni

Come è possibile vedere nelle immagini, ci sono alcuni piccoli segni di ruggine qua e là nell’abitacolo. Il proprietario afferma, inoltre, di non aver ripulito nulla, il che significa che questa 2000 GTV si presenta nelle stesse condizioni in cui era quando l’uomo l’ha trovata.

La buona notizia è che il contachilometri indica meno di 16.000 km percorsi mentre quella cattiva è che il motore non si avvia. Tuttavia, effettuando le giuste riparazioni, la vettura dovrebbe ripartire senza problemi.

La casa automobilistica di Arese ha equipaggiato l’Alfa Romeo 2000 GTV con un motore da 2 litri che sviluppa una potenza di 130 CV. Anche questo esemplare è dotato della stessa unità, quindi non sono state apportate modifiche sotto il cofano. L’abitacolo dell’auto sembra aver bisogno di alcuni miglioramenti. Secondo l’annuncio pubblicato su eBay, il proprietario chiede 9100 dollari (7847 euro) per acquistarla.