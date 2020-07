AntePrima è il tour dedicato alla nuova Fiat 500 Elettrica

Fiat ha deciso di organizzare un nuovo tour italiano dedicato alla nuova Fiat 500 Elettrica La Prima chiamato semplicemente AntePrima. Si tratta di una serie di eventi a porte chiuse che si terranno presso alcune concessionarie Fiat presenti in Italia.

Il design e l’organizzazione degli eventi sono stati affidati a Fore di Torino che ormai da diverso tempo si occupa della comunicazione e del coordinamento degli showroom di Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

AntePrima: il marchio torinese lancia un tour dedicato alla nuova Fiat 500 Elettrica per ammirarla più da vicino

Il tour AntePrima è partito martedì 14 luglio presso il Mirafiori Motor Village di Torino e la concessionaria Programma Auto presente a Piacenza. Questi due primi appuntamenti hanno richiamato diverse persone e gli addetti ai lavori.

Due gruppi con bisarca e flotta dedicata viaggeranno per l’Italia a luglio, agosto e settembre e faranno visita a 50 concessionarie selezionate dal gruppo. Ogni giorno è costituito da due momenti fondamentali: la presentazione one to one e un grande evento serale su invito.

La prima parte è dedicata a tutti coloro che hanno già effettuato il pre-ordine versando l’acconto online per la nuova Fiat 500 Elettrica La Prima. Questa parte consentirà loro di scoprire più da vicino la city car a zero emissioni del marchio torinese. L’evento serale, invece, punterà i riflettori sulla vettura in un contesto dedicato, ispirato ai valori di design, innovazione, efficienza e sostenibilità.