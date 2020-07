Villeneuve: “Vettel è il partner perfetto per Verstappen”

La stagione 2020 di Formula 1 ha già vissuto i suoi primi 3 Gran Premi e sono state confermate anche alcune importanti firme per la prossima stagione, come quella di Fernando Alonso per la Renault. Tuttavia, una delle grandi incognite è ciò che Sebastian Vettel farà. Jacques Villeneuve ha chiarito quale squadra dovrebbe puntare sul tedesco per il 2021. Il canadese ha tenuto conto delle prestazioni mostrate da Alex Albon da quando è entrato a far parte della Red Bull nell’agosto 2019.

L’anglo-tailandese sembra avere problemi simili a quelli di Pierre Gasly e Villeneuve ritiene che siano dovuti alla difficoltà di guidare la macchina di Adrian Newey. Vettel lo ha già fatto con grande successo raccogliendo quattro titoli ed è per questo che avrebbe scommesso sul tedesco. “Adrian Newey costruisce sempre macchine al limite. Puoi vederlo chiaramente con la differenza tra Max Verstappen e Alexander Albon. Vettel ha dimostrato in passato di poter guidare macchine Newey. Questo lo rende il compagno di squadra perfetto per Verstappen. Red Bull avrebbe finalmente due piloti in grado di guidare fino al limite “, ha dichiarato nelle dichiarazioni raccolte da Sky Italia.

La verità è che quelli di Milton Keynes hanno espresso le loro intenzioni di continuare un altro anno con Albon nei loro ranghi e hanno anche chiesto pazienza per quanto riguarda i loro risultati. Tuttavia, Verstappen è l’unico pilota della Red Bull che è stato in grado di rendere le cose un po’ più difficili per la Mercedes. Nonostante la posizione della Red Bull, Vettel ha chiarito che non esiterebbe ad accettare una loro offerta e conosciamo tutti la buona relazione che esiste ancora tra il quattro volte campione e i membri del team di energy drink.

Tuttavia, negli ultimi giorni le voci che collocano il pilota, ancora in Ferrari fino a fine stagione, nell’Aston Martin con Lance Stroll, sembrano essere sempre più forti. Il tedesco ha confermato che ci sono discussioni, ma nega di aver già preso una decisione al riguardo e anche se continuerà o meno in Formula 1

