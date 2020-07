Rca temporanea falsa col nome simile al Motor Village FCA

L’Ivass (il vigilante sulle assicurazioni) segnala un’ondata si portali online che vendono la Rca temporanea falsa. Il compratore acquista una polizza da 50 euro per una decina di giorni, evitando di pagare 1.000 euro in un anno. Ma in realtà la polizza è fasulla, e se causa un incidente sborsa tutto il risarcimento: con rimborsi di decine di migliaia di euro, sono dolori. Con centinaia di migliaia di euro, ci si rovina la vita. Fra i portali che ingannano i clienti, ci sono quelli che usano nomi noti senza permesso. Uno è simile al Motor Village di FCA, la concessionaria del Gruppo.

Rca temporanea falsa: occhio dalla denominazione

La distribuzione di polizze assicurative tramite numerosi siti è irregolare, dice l’Ivass: le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. Fra i siti, www.motorvillageassicurazioni.com: analogo a Motor Village. Così il sito cerca di darsi una patente di credibilità: vuole passare per reale, quando è tutta una truffa. Un altro esempio? www.generaliassicura.com. Simile alle assicurazioni Generali. O www.assicuratriceaurora.com.

Furti di identità in agguato con le Rca false

I pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati. In più, c’è il grosso rischio del furto di identità: si usano i dati dei clienti per commettere crimini informatici. L’unica soluzione per difendersi è verificare se quel sito esiste: per farlo, basta andare nel sito Ivass.