Ferrari California T con scarico Novitec sfreccia sul circuito di Zandovort

La Ferrari California T, nome in codice F149M, è arrivata sul mercato nel 2014 come una sportiva granturismo ad alte prestazioni, sostituita dalla Portofino nel 2018. La vettura si propone come evoluzione della California lanciata nel 2008 e da quest’ultima ha ereditato alcune caratteristiche.

Tuttavia, la parte meccanica è stata completamente rivoluzionata. La novità più importante è infatti il motore dato che il suo nome deriva dalla sovralimentazione. La T sta per Turbo in quanto il propulsore nascosto sotto il cofano dispone di un doppio turbocompressore a differenza di quello aspirato che equipaggiava la California.

Ferrari California T: Gumbal ci mostra in video un esemplare della granturismo con scarico Novitec

La casa automobilistica di Maranello ha modificato anche il design pur mantenendo delle dimensioni pressoché invariate rispetto al modello precedente. Innanzitutto, il corpo della sportiva è stato reso più elegante, compatto, leggero e moderno. Sono cambiate le proporzioni per assicurare una migliore abitabilità e aerodinamica.

Sotto il cofano della Ferrari California T troviamo il motore F154 BB. Si tratta di un V8 biturbo da 3.8 litri capace di sviluppare una potenza di 560 CV e 755 nm di coppia massima a 4750 g/min. Parliamo di 70 CV in più rispetto alla California. I dati forniti da Maranello parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e di una velocità massima di 316 km/h.

Altre novità presenti sulla granturismo ad alte performance sono l’assetto, lo sterzo e l’impianto frenante. Quest’ultimo è in carboceramica e dispone di ABS sportivo che consente di frenare la vettura da 100 km/h a 0 in 34 metri.

Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che ci mostra in azione una Ferrari California T modificata poiché abbiamo un impianto di scarico targato Novitec. Il bolide è stato catturato durante un trackday sul circuito di Zandovort nei Paesi Bassi.