Vettel non vuole fare la fine di Raikkonen: “Voglio vincere”

Sebastian Vettel ha ammesso in precedenza che c’erano stati colloqui con Racing Point, ma il 33enne pilota non ha ancora preso una decisione. A prima vista, il passaggio alla squadra britannica sembra ora fantastico, ma Vettel vuole essere convinto al cento per cento del suo prossimo passo in Formula 1. “Al momento sembra fantastico “, dice Vettel su Racing Point a Martin Brundle per un’intervista a Sky Sports. Tuttavia, il quattro volte campione del mondo sa che questo non dice tutto. “Ma penso di essere stato in giro per così tanto tempo che ovviamente cerco di guardare oltre e valutare cosa potrebbe accadere nel lungo periodo”.

Vettel vuole firmare per un team che gli dia possibilità di tornare a vincere

Per l’attuale pilota Ferrari questo non è molto facile da determinare. ” Non faccio parte di quella squadra e non conosco l’interno, i piani esatti e così via” , continua Vettel. Le opzioni sembrano essere ulteriormente limitate per il quattro volte campione del mondo, in quanto il tedesco non vuole trasferirsi in una squadra che di metà classifica facendo la fine di Kimi Raikkonen. “Ho ottenuto molto e sono disposto a ottenere di più. Se firmo per una squadra è perchè comunque voglio tornare a vincere”. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali novità arriveranno a proposito del futuro del pilota tedesco.

Ti potrebbe interessare: Sebastian Vettel: “si sapeva che la Mercedes avrebbe doppiato la Ferrari”