Avis Inclusive è la nuova soluzione di noleggio senza pensieri

Avis ha annunciato nelle scorse ore una nuova soluzione di noleggio tutto incluso chiamata Avis Inclusive. Questa promette di dare ai suoi clienti chiarezza, trasparenza e tranquillità. Infatti, l’azienda di noleggio afferma di fornire prezzi chiari durante la fase di prenotazione.

Le coperture furto e incendio e per i cristalli sono incluse nel pacchetto e inoltre vengono proposte con uno sconto fino al 25% mentre il soccorso stradale è gratuito. In questo modo, spiega Avis, i suoi clienti possono guidare in tutta tranquillità, sapendo di aver risparmiato e di essere completamente coperti in quanto non sono previste responsabilità economiche in caso di eventi imprevisti.

Avis Inclusive: la soluzione one-click pensata per la massima tranquillità

Gianluca Testa, Managing Director di Avis Budget Group Southern Europe, ha detto: “Contestualmente al nostro costante impegno per proteggere i nostri clienti e dipendenti, Avis Inclusive rende il noleggio di un’auto ancora più semplice e conveniente. Una ricerca ha dimostrato che i clienti del noleggio auto sono spesso frustrati, stressati e scontenti quando sono messi di fronte a prodotti, inclusioni e prezzi poco chiari”.

Testa prosegue affermando: “Avis Inclusive è la nostra proposta di noleggio ‘tutto incluso’, sviluppata per superare una serie di criticità che i clienti hanno riscontrato. E questa proposta conferma il nostro impegno verso i clienti che, quando noleggiano con Avis, sanno di poter prenotare e guidare in serenità”.

Il dirigente ha concluso dicendo: “Avis Inclusive è una soluzione di noleggio senza pensieri che combina, insieme al veicolo a noleggio, le coperture e l’assistenza stradale inclusa, ciò significa che i clienti pagano quanto previsto in prenotazione“.

Il nuovo servizio di noleggio Avis Inclusive può essere fruito tramite le varie soluzioni di prenotazione, incluso il sito Web ufficiale.