Toto Wolff arrabbiato per le affermazioni di Mattia Binotto

Il capo del motorsport Mercedes Toto Wolff ha smentito l’affermazione del capo del team Ferrari Mattia Binotto secondo cui i produttori di propulsori di Formula 1 sono stati influenzati dalle direttive tecniche FIA ​​dell’anno scorso. Prima del Gran Premio degli Stati Uniti dell’anno scorso, la Ferrari era diventata l’auto dominante del campionato, vincendo tre gare consecutive in Belgio, Italia e Singapore e conquistando sei pole position consecutive. Tale forma ha suscitato il sospetto di molti nel paddock, portando a una direttiva tecnica della FIA sabato in vista delle qualifiche sul Circuito delle Americhe in merito al flusso di carburante.

Da quel momento in poi le prestazioni della Ferrari sui rettilinei sono notevolmente peggiorate. portando Binotto a suggerire venerdì che non solo la Ferrari era stata costretta ad adattarsi, ma “guardando la potenza di questa stagione, molti altri, la maggior parte dei produttori in qualche modo ha dovuto adattarsi “. Un Wolff chiaramente infastidito, tuttavia, ha descritto i commenti di Binotto sugli altri produttori come qualcosa di surreale. Secondo il numero uno di Mercedes è evidente che il cambiamento di prestazioni abbia riguardato solo la Ferrari e i team clienti che hanno lo stesso motore. Insomma continuano le polemiche in Formula 1 dopo che si è saputo che lo scorso anno FIA e Ferrari hanno trovato un accordo segreto.

