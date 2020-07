FCA Bank e Lotus: importante partnership

Una importante partnership è stata ufficializzata da FCA Bank e Lotus. I clienti della casa automobilistica inglese beneficeranno di un’attraente gamma di prodotti finanziari con una nuova partnership strategica per i prossimi anni firmata con la divisione finanziaria di Fiat Chrysler Automobiles. In seguito a questo accordo i finanziamenti al dettaglio di Lotus per il Regno Unito e altri nove mercati europei saranno appannaggio di FCA Bank. Si tratta di una importante semplificazione per Lotus che sostituisce 5 fornitori con un’unica soluzione, creando maggiore efficienza del processo e una forte riduzione dei costi.

FCA Bank e Lotus: storico accordo

Per Lotus si tratta di un’altra novità importante. La casa automobilistica inglese infatti sta vivendo un periodo pieno di trasformazioni. Per i clienti del celebre marchio inglese, questa partnership comporterà l’aggiunta di nuovi interessanti prodotti finanziari al dettaglio. Tra questi segnaliamo polizze di vendita, noleggio e assicurazione campione nuove e “approvate” per tutti e tre i modelli dell’attuale gamma di auto sportive Lotus.

L’associazione vede inoltre FCA Bank diventare il fornitore esclusivo di finanziamenti all’ingrosso per Lotus. Per la sua rete pan-europea di rivenditori, questo darà loro più fiducia nel supportare il finanziamento dei veicoli Lotus per i loro showroom e flotte dimostrative.

L’accordo attualmente riguarda 10 mercati in Europa: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Nei prossimi mesi sarà possibile accedere ai nuovi prodotti in questi paesi. Altre nazioni seguiranno a tempo debito.

