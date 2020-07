Ferrari 488 Pista: tre bellissimi esemplari catturati in video

La Ferrari 488 Pista è una delle supercar a motore centrale più performanti costruite dalla casa automobilistica modenese. Il modello ha debuttato ufficialmente durante il Salone di Ginevra del 2018.

Sotto il cofano troviamo lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri utilizzato sulla 488 GTB e anche su altri modelli più recenti. Solo che sulla variante Pista è in grado di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima. Parliamo di 50 CV e 10 nm in più rispetto alla GTB.

Ferrari 488 Pista: alcuni esemplari catturati in video durante degli eventi in Belgio e Paesi Bassi

Visto l’incremento dei numeri, anche le prestazioni hanno giovato. Infatti, la 488 Pista è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,7 secondi. La GTB standard, invece, impiega 3 secondi nello scatto 0-100. La velocità massima è di 340 km/h.

A differenza del modello originale, la versione Pista pesa 1380 kg, ossia 90 kg in meno. Ciò è stato reso possibile grazie all’utilizzo della fibra di carbonio per alettone posteriore, paraurti, cofano motore e cerchi da 20″ disponibili come optional.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da ExoticCarspotters che ci mostra alcuni bellissimi esemplari della Ferrari 488 Pista visti in tre diversi eventi in Belgio e Paesi Bassi: Cars and Business, Streetgasm New Year’s Reception e Carbon Knokke.

Inoltre, è possibile ascoltare il sound riprodotto dell’impianto di scarico della supercar. Tra questi c’è anche un esemplare della versione Spider, presentata durante il Salone di Parigi del 2018.