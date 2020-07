Ferrari 348 Spider ritorna sotto una nuova veste grazie a un progetto

La Ferrari 348 continuerà ad essere un’auto sportiva molto apprezzata in tutto il mondo, nonostante appartenga ormai al passato. Mentre Ferrari ovviamente non ha intenzione di aggiornare l’auto portando sul mercato una versione moderna, ciò non impedisce ai designer esperti di immaginare come sarebbe una versione di nuova generazione.

Un esempio è il progetto digitale pubblicato su Instagram da un automotive designer che ci mostra nello specifico una versione in chiave moderna della Ferrari 348 Spider. Il lavoro riprende per filo e per segno il design distintivo dell’originale 348, inclusi i fari a scomparsa.

Ferrari 348 Spider: un automotive designer ipotizza in render la versione in chiave moderna

La vettura originale, conosciuta internamente con il nome in codice F119, è stata lanciata nel 1989 con l’obiettivo di sostituire la Ferrari 328. Sotto il cofano fu implementato un motore V8 da 3.4 litri abbinato a un cambio manuale a 5 marce. La versione convertibile a due porte, chiamata Spider, è stata ufficializzata nel 1993, portando con sé una serie di modifiche come ad esempio la capote pieghevole.

Oltre a questo, la Ferrari 348 Spider è arrivata con un aggiornamento delle prestazioni offerto sulle 348 GTB e GTS. Questo si traduceva in una potenza di 320 CV anziché 300 CV. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica modenese, la sportiva era in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi e da 0 a 161 km/h in 12 secondi. A confronto, il modello standard impiegava 6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Per quanto riguarda la velocità massima, parliamo di 280 km/h per la variante Spider e 267 km/h per quella standard. Complessivamente, Ferrari produsse solo 8844 unità della vettura (1146 della versione Spider di cui 68 con guida a destra), quindi sicuramente non è facile trovare oggi un esemplare.