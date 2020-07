Proroga revisioni: 1,7 milioni di auto pericolose

Tutti sanno cosa sia la revisione periodica obbligatoria: la verifica che le auto nuove fanno dopo 4 anni, poi ogni 2 anni. È noto che con la pandemia di coronavirus, si viaggia in regola senza la revisione. Chi viene fermato e non ha sottoposto il veicolo al controllo, non prende nessuna multa. Se causa un incidente, la compagnia risarcisce i danni senza rivalsa. Ma c’è un forte allarme per la sicurezza stradale.

Proroga revisioni: mine vaganti

La proroga delle revisioni, per effetto del blocco causato dalla pandemia, genera inevitabilmente effetti negativi sulla sicurezza: lo dice Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia e Head of Dekra Region Central East Europe & Middle East.

Lo spostamento di 6 mesi delle scadenze porterà come effetto, entro la fine del 2020, la circolazione di 1,7 milioni di auto potenzialmente pericolose. Specie se si considera che circa il 30% di queste vanta un’anzianità superiore ai 17 anni, con percorrenze oltre i 250.000 km. Sono mine vaganti.

Nuovo stato di emergenza: altre proroghe?

A questo punto, visto che Conte punta a prolungare sino a fine 2020 lo stato di emergenza sanitaria, c’è da chiedersi se le proroghe alle revisioni verranno allungare ulteriormente. Già adesso la sicurezza stradale viene pregiudicata, lo sarebbe ancora di più.