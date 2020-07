Jeep Cherokee XJ: ecco la versione in chiave moderna

La Jeep Cherokee XJ è considerata da molti il primo vero SUV che è riuscito ad unire l’esperienza off-road 100% della casa automobilistica americana in un pacchetto più adatto alla strada. Il suo corpo robusto gli permetteva di essere guidato sia su strada che fuoristrada.

Col passare degli anni, però, la Cherokee ha assunto un ruolo focalizzato più sulla strada che sull’off-road e oggi si propone sul mercato come un SUV compatto molto diverso dagli altri veicoli.

Jeep Cherokee: un artista digitale immagina la versione moderna della storica vettura

Il progetto digitale presente in questo articolo è stato realizzato da wb.artist20 e ha lo scopo di riportare l’auto alle sue origini. Si tratta di un render che ci dà uno sguardo a quello che sarebbe potuto accadere se il marchio di FCA avesse mantenuto il design originale.

Il concept mostra un corpo dalle forme squadrate ma allo stesso tempo eleganti che sarebbe il concorrente perfetto per il nuovo Ford Bronco a differenza dell’attuale SUV compatto che sul mercato si scontra con artisti del calibro di Toyota RAV-4 e Honda CR-V.

La versione in chiave moderna della Jeep Cherokee XJ si ispira alla Wrangler JL, prendendo il suo classico design e modernizzando il look senza stravolgerlo troppo. Se Jeep dovesse portare sul mercato una Cherokee come quella ipotizzata da wb.artist20, riuscirebbe ad esprimere al meglio le capacità off-road e le linee classiche che hanno reso famoso il veicolo.

Questa versione robusta potrebbe fronteggiare il nuovo Ford Bronco assieme alla Wrangler e permettere a Jeep di avere una maggiore quota di mercato nel sempre crescente segmento di modelli orientati all’off-road che nell’ultimo paio d’anni si è popolato parecchio.