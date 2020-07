La Nuova 500 Elettrica viene presentata al Presidente Mattarella

La Nuova Fiat 500 elettrica rappresenta l’ultima attesissima variante della vettura di casa Fiat, quella divenuta una vera e propria icona nel mondo dell’auto sia in Italia che in ogni parte del mondo ovvero un baluardo del Made in Italy. Nel frattempo oggi la vettura si è resa protagonista di un evento speciale davvero. Proprio oggi la Nuova Fiat 500 è stata infatti presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Volendo essere sinceri, se le cose fossero andate lisce ovvero senza il maledetto Coronavirus, la Nuova 500 avrebbe debuttato al Salone dell’Auto di Ginevra. Ma è stata presentata in fretta e furia a pochi giorni dal lockdown proprio presso la martoriata Milano. Nel frattempo la variante La Prima è stata resa disponibile nella versione Cabriolet con una ricchissima dotazione di serie che comprende anche la Wallbox per la ricarica domestica. La presentazione di oggi al Quirinale spiana la strada verso il debutto in termini di commercializzazione previsto per settembre.

La Nuova 500 è stata quindi presentata stamattina al Presidente di fronte a John Elkann, a capo di FCA, Pietro Gorlier, responsabile dell’area EMA di FCA, Olivier Francois, presidente di Fiat Brand Global e Daniele Chiari responsabile del Product Planning & Institutional Relations di FCA Italy oltre ad alcuni operai che hanno contribuito alla realizzazione “fisica” della vettura. La vettura destina alla presentazione di fronte al Presidente Mattarella era una 500 La Prima in versione Cabriolet.

La nuova vita in elettrico

Quella della Nuova 500 è una nuova vita da mettere in pratica esclusivamente in modalità elettrica. Il suo motore sviluppa una potenza massima di 118 cavalli che permettono di raggiungere i 150 chilometri orari di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Ci sono poi tre modalità di guida utili a gestire meglio differenti parametri: Normal, Range e Sherpa. Quest’ultimo permette di ottimizzare il consumo in modo da raggiungere agevolmente la destinazione desiderata o la colonnina di ricarica indicata sul sistema di navigazione.

Il pacco batterie è da 42 kWh in ioni di litio e assicura 320 chilometri di autonomia misurati nel ciclo Wltp. La ricarica è dotata di una metodologia fast charger sia per quanto riguarda la corrente alternata che per quella continua, in modo da dimezzare i tempi di ricarica. In soli cinque minuti si aggiunge una carica utile per percorrere 50 chilometri mentre l’80% della carica si raggiungere dopo circa 35 minuti.

Tutta nuova anche dentro

Anche dentro la Nuova 500 è stata completamente rinnovata senza rinunciare al solito sguardo rivolto alla tradizione. Irrinunciabile il grande schermo touch da 10,25 pollici del nuovo sistema multimediale UConnect 5 che viene posto sulla plancia in posizione centrale con installazione a sbalzo, come vogliono le mode attuali. Molto piacevole la sezione dedicata ai tasti fisici che ricorda la tastiera di un pianoforte.

Non manca la connettività basata sulla tecnologia sviluppata da Android per Android Auto e Apple con Apple CarPlay. Non manca poi la possibilità di disporre di diversi elementi per l’assistenza alal guida, a cominciare dalla possibilità di adoperare la guida autonoma di Livello 2.