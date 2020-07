Ferrari F40: la versione moderna immaginata da un designer di Lamborghini

Navigando in rete, è possibile trovare diversi progetti digitali che riportano in vita alcune delle icone del passato come ad esempio la mitica Ferrari F40. In questo articolo vi parleremo di un progetto molto interessante realizzato, pensate un po’, da un designer di Lamborghini.

Samir Sadikhov, il nome del designer, ha soprannominato questa versione in chiave moderna della vettura come F4T. Vista l’esperienza del designer turco nel mondo reale dell’automobilismo, il progetto sembra quasi pronto per la produzione.

Ferrari F40: ecco come sarebbe la versione in chiave moderna della iconica supercar

La sua ampia esperienza include diversi ruoli ricoperti come designer di esterno e ed interni in Lamborghini e di designer di esterno per Rezvani Motors. Oltre a questo, la strumentazione digitale e il display centrale per il sistema di infotainment del Lamborghini Urus sono stati disegnati proprio da Sadikhov, oltre ai vari render che ritraggono la concept car presentata prima del SUV finale. In aggiunta, il designer ha lavorato anche sulla Aventador J.

Ritornando alla Ferrari F4T, il progetto è stato presentato per la prima volta nel 2017. Tuttavia la scorsa estate, GDMW Design, un’agenzia di produzione multimediale con sede a Berlino, ha ripreso il lavoro, applicando alcuni cambiamenti al design del concept.

Oltre ad essere più giovane, la F4T è anche più muscolosa rispetto all’originale Ferrari F40. Data la trasformazione, ci si potrebbe chiedere cosa si nasconde sotto il cofano. Possiamo immaginare un motore elettrico oppure una configurazione molto simile a quella utilizzata sulla SF90 Stradale. Questa comprende tre motori elettrici (uno posizionato anteriormente, uno posteriormente e l’altro nella trasmissione) e il V8 biturbo da 4 litri per una potenza complessiva di ben 1000 CV.