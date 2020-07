Ferrari F430 con cambio manuale a 6 marce proposta all’asta

Una Ferrari F430 del 2006 è alla ricerca di un nuovo proprietario negli Stati Uniti e potrebbe essere perfetta per tutti coloro che cercano una supercar del cavallino rampante con cambio manuale.

A differenza delle generazioni più recenti delle prestanti vetture a motore centrale di Maranello, come le 458 Italia, 488 GTB ed F8 Tributo, la F430 è uscita dalla fabbrica con una trasmissione manuale a 6 rapporti. Questo esemplare particolare dispone di quel cambio tanto desiderato e inoltre ha percorso solo 18.000 miglia (28.968 km).

Ferrari F430: un bellissimo esemplare del 2006 è in cerca di un nuovo proprietario

Secondo le informazioni fornite da Bring A Trailer, la vettura ha avuto quattro precedenti proprietari ed è stata acquistata dal venditore all’inizio del 2019. Assieme alla supercar c’è una lista completa di tutti i servizi di manutenzione effettuati dal 2013 in poi, oltre ad altri accessori tra cui il kit di attrezzi originale.

Accanto al cambio manuale a 6 rapporti troviamo un propulsore V8 da 4.3 litri ad aspirazione naturale capace di sviluppare una potenza di 490 CV e 465 nm di coppia massima.

La Ferrari F430 in questione è stata revisionata completamente a novembre 2018 presso Cauley Ferrari nel West Bloomfield (nel Michigan) mentre nel febbraio dello scorso anno è stata sostituita la pompa dell’acqua ed è stato effettuato un test sulle emissioni in California superato senza problemi dopo che la vettura è stata portata nel Michigan.

Visti i pochi chilometri percorsi, non sorprende il fatto che questa vettura sia stata mantenuta in ottimo stato. Ciò è particolarmente evidente nell’abitacolo dove il rivestimento in pelle dei sedili in stile Daytona sembra quasi nuovo. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Ferrari F430 ha raggiunto la somma di 130.430 dollari (116.175 euro) ma mancano ancora poco più di 10 ore al termine dell’asta online.