Villeneuve: “probabili scintille tra Vettel e Leclerc quest’anno”

Sicuramente Jacques Villeneuve è uno di quelli che non le manda mai a dire. Ha dimostrato tante volte di parlare con cognizione di causa fornendo sempre il La per idee sempre abbastanza chiare e concrete, col rischio molte volte di apparire scomodo per tanti. ma è stato anche Campione del Mondo di Formula 1 nel 1997 mentre ora si ritrova nella veste di opinionista in forza presso Sky.

In una recente intervista apparsa su La Gazzetta dello Sport ha discusso di vari aspetti, fornendo una visione completa su alcuni discorsi di concreta attualità ma anche di un probabile futuro molto vicino al presente che coinvolge il rapporto tra Vettel e Leclerc in questa Ferrari da separati in casa che vedremo durante questa stagione 2020.

Per Villeneuve la Ferrari si ritroverà un po’ in difficoltà nella solita lotta con le posizioni di vertice che per il figlio d’arte saranno rivestite ancora dalla Mercedes, seguita da una sempre in forma Red Bull. Il giudizio è basato “su quanto visto durante i test, ovviamente con tutti i necessari dubbi del caso. Ma ora con l’addio di Vettel l’ambiente rischia di diventare orribile. Di certo la tensione non aiuterà nessuno, Leclerc compreso”.

Un clima da tenere sott’occhio

Di certo il possibile clima che potrebbe venirsi a creare all’interno della Scuderia, con Vettel separato in casa, potrebbe fornire un quadro anche allarmante: “penso ci saranno scintille – ha proseguito Villeneuve – anche perché Leclerc sa di essere la prima guida ma dovrà sempre lottare con un quattro volte Campione del Mondo. Si tratta di una situazione particolare e pesante in cui le difficoltà potrebbero essere dietro l’angolo. Tutto quello che si sta verificando lo avevo previsto due anni fa, ovvero quando è cominciata la carriera di Charles. All’epoca avevo detto che si sarebbe verificata di nuovo la stessa situazione che aveva coinvolto Vettel e Ricciardo in Red Bull durante l’ultimo anno vissuto assieme. Vedremo come Charles gestirà la situazione, di certo ne possiede il potenziale necessario”.

Poi Jacques ha aggiunto che la propensione della Ferrari verso Leclerc era prevedibile “su di lui si è concentrata subito la massima attenzione anche da parte di giornalisti e tifosi. Con lui la Ferrari vuole ricostruire una nuova era Schumacher. Di certo Leclerc ci ha messo del suo andando forte e cominciando a vincere. Costa anche poco rispetto a Vettel. Sullo sviluppo delle monoposto con la scelta di Leclerc in Ferrari probabilmente sanno quello che fanno” ha aggiunto Villeneuve.

Per Villeneuve la Formula 1 ha bisogno di far scoccare nuove rivalità per fornire stagioni ad alto livello in termini di interesse. “Un duello tra Verstappen e Leclerc è ciò che la Formula 1 vorrebbe per la rivalità tra due forti piloti. Tutti e due sono pronti per questo ruolo. Vediamo cosa accadrà” ha concluso Jacques.