Formula 1: già in Austria i motorhome saranno sostituiti da tensostrutture

Il paddock di Formula 1 sembrerà completamente diverso durante i primi Gran Premi con grandi tende che sostituiranno i grossi motorhome che hanno caratterizzato negli ultimi tempi quest’area del tracciato mentre si svolge una gara del mondiale della massima serie.

Nell’ambito di una mossa per limitare il numero del personale che potrà partecipare, la Formula 1 ha concordato con i team che i soliti motorhome che sono stati sempre una caratteristica dei Gran Premi europei non saranno più utilizzati. La costruzione e il trasporto delle grosse strutture per l’ospitalità di piloti e membri dei team di Formula 1 richiedevano molto personale tanto che si è ritenuto che sarebbe stato meglio per i team utilizzare le stesse strutture di circuito.

L’assenza dei motorhome significa che ora c’è spazio per un restyling del paddock, con i camion dei team che vengono spostati più lontano dalle postazioni usuali. Le squadre costruiranno quindi tensostrutture sul retro dei box che potranno utilizzare come spazio in eccesso e per aiutare con qualsiasi esigenza di distanziamento sociale.

Cambiano anche i rapporti con i fornitori esterni

I team di Formula 1 dovranno anche cambiare le loro procedure di gestione con i fornitori esterni al paddock, nel tentativo di assicurarsi che vi sia un rischio minimo di contagio. Le eventuali consegne di articoli provenienti dalle sedi esterne dovranno ora essere ritirate dal paddock, mentre ci sarà un approccio diverso per ottenere carburante e pneumatici.

Ad esempio se normalmente il carburante veniva consegnato presso i box e gli pneumatici venivano prelevati da uomini dei team presso Pirelli, ora verranno predisposti specifici punti di consegna per il carburante e gli pneumatici. Quindi gli addetti dei team dovranno recarsi in queste zone per prelevare i prodotti necessari. Nel frattempo il Gran Premio d’Austria inizierà tra poco meno di una settimana, dal 3 al 5 luglio prossimi.